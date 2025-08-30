Como o Fortaleza, próximo adversário do Inter, saiu de modelo no Brasil para um habitante do Z-4

Equipe cearense tem uma vitória nos últimos 18 jogos. Mateus Lotif / Fortaleza EC

O Fortaleza saiu da sua estrada e se perdeu. O clube apontado como modelo e case do maior crescimento orgânico no futebol brasileiro nos últimos 10 anos tenta, agora, retornar a suas origens.

No caminho entre janeiro e esse agosto que parece sem fim ficaram Juan Pablo Vojvoda, seu técnico ídolo, dirigentes e jogadores, sendo alguns negociados e outros afastados.

Nem mesmo o CEO da SAF e cabeça da revolução feita no clube, Marcelo Paz, escapou da indignação da torcida. No jogo contra o Mirassol, alguns torcedores no Castelão cantaram:

— Não é mole, não, Marcelo Paz acabou com meu Leão.

Está longe de ser verdade. Mas também é preciso entender uma torcida que sonhou alto em 2025 e viu seu time perder o Cearense para o rival, cair na Copa do Brasil para o Retrô, deixar a Copa do Nordeste na semifinal e mofar no Z-4.

Nos últimos 18 jogos, o Fortaleza tem apenas uma vitória. Nos últimos 30, são três (ou quatro, se incluirmos a partida contra o Colo Colo, interrompida por invasão de torcedores quando estava 0 a 0 e que teve vitória cearense de 3 a 0 por decisão da Conmebol).

Mudança no planejamento

A conclusão de quem acompanha de perto o dia a dia do Fortaleza é de que o clube mudou o perfil de contratações em janeiro. Saiu dos jogadores garimpados no mercado ou buscados em mercados alternativos para nomes consagrados e rodados.

Chegaram Pol Fernández, do Boca, David Luiz, do Flamengo, Diogo Barbosa, do Fluminense, e Deyverson, por exemplo. Eles se juntaram ao grupo de 2024, quase todo mantido. Porém, faltou liga.

Fora de campo, Marcelo Paz buscou de volta o executivo Sérgio Papelin, que estava no Remo. Papelin desembarcou com discurso forte, no começo de junho. Avisou que não queria "laranjas podres no grupo" e que Vojvoda teria de se "reinventar".

A parada para o Mundial veio com a promessa de que o técnico argentino estava mais do que garantido. Bastaram duas rodadas na volta do recesso (derrotas para Bahia e Ceará) para ele encerrar ciclo de cinco anos e conquistas históricas. A despedida foi com lágrimas, de Vojvoda e da torcida.

Aposta para dar a volta por cima

Renato Paiva chegou apresentado por Paz como o técnico que havia ganho do PSG. São nove jogos e uma vitória apenas. As oitavas na Libertadores, o trunfo que restava, ficou na eliminação para o Vélez.

A direção aposta alto em Paiva. Tanto que atendeu às suas indicações de reforços e dispensas. Foram quatro numa tacada, sendo três titulares: Deyverson, Zé Welison e Martinez.

Outros dois jogadores saíram dos planos. Para equilibrar as contas, o Fortaleza vendeu na janela o zagueiro Rodrigo Mancha, revelação, e o venezuelano Kervin Andrade.

As chegadas mostram um retorno ao modelo que deu certo, com jogadores em busca de ascensão, como os volantes Pierre, do Volta Redonda, e Pablo Roberto, do Casa Pia, e o zagueiro Lucas Gazal, do Shandong Luneng. Vieram ainda o argentino Herrera, do Argentinos Juniors, e o paraguaio Bareiro, o mais conhecido, que estava no River Plate.

O desafio de Paiva é remontar o time em meio ao campeonato. Com 15 pontos, o clube fez seu pior turno na história dos pontos corridos e precisa buscar 30 pontos em 54 para atingir o portal dos 45 e da permanência na elite. A esperança é que, voltando um pouco às origens, possa conseguir.