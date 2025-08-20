Chegou o dia que define o ano do Inter

Partida ocorre às 21h30min, no Beira-Rio. Jefferson Botega / Agencia RBS

O Inter vai para a decisão de sua temporada. Virar o confronto com o Flamengo vale a vaga nas quartas e também define o caminho que tomará nestes últimos quatro meses de 2025.

Avançar significa renovar as energias, blindar a porta do vestiário para que os principais jogadores não sejam seduzidos por proposta europeia e até uma investida nova no mercado. O sol se descortinará no Beira-Rio diante da perspectiva de buscar o tri da América.

Perder a classificação, porém, faz um céu toldado estacionar sobre o clube. Nomes como Vitão, Wesley, Mathias e Gustavo Prado estarão na vitrina.

É preciso buscar R$ 120 milhões para fechar a conta das vendas previstas no orçamento. O êxito esportivo pode ativar ingressos de receitas a partir do entusiasmo da torcida e empurrar para dezembro a emergência.

Tudo isso será decidido nos 90 minutos da noite de Porto Alegre. O desafio é imenso, contra o melhor e mais caro time do continente.

O futebol, porém, costuma flertar com o impossível. É nisso que se apegam os colorados, no jogo que vale mais do que vaga, vale um ano inteiro.