Leonardo Oliveira

Leonardo Oliveira

Mestre em Ciências da Comunicação, sempre em busca da opinião alimentada pela informação, é colunista de ZH, comentarista de jornadas esportivas na Rádio Gaúcha e debatedor do programa Sala de Redação.

Após derrota no Rio
Opinião

As declarações de Mano podem repercutir mal no vestiário do Grêmio

Sem citar nomes, treinador fez referência às dificuldades técnicas dos jogadores

Leonardo Oliveira

Enviar email

RBS CONTEÚDO PARA MARCAS