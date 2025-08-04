As declarações de Mano podem repercutir mal no vestiário do Grêmio

Mano Menezes fez críticas aos jogadores após derrota. Luciano Périco / Agência RBS

Não bastassem todos os problemas técnicos e estruturais, o Grêmio saiu do Maracanã com um vestiário pronto para entrar em erupção. Mano Menezes lançou nas últimas respostas declarações que, normalmente, ganham forma de mísseis nos ouvidos dos jogadores. Sem citar nomes, fez referência às dificuldades técnicas dos jogadores e cobrou mais coragem para atender ao nível de uma Série A.

Havia, no tom e na voz cansada de Mano, uma clara insatisfação com o que o time havia apresentado no 1 a 0 para o Fluminense. O técnico parecia nocauteado. Talvez esse seja o motivo para as declarações contundentes na última resposta.

Mano herdou um grupo desequilibrado em opções e que não era seu. Porém, neste mesmo grupo, há nomes que permitem montar uma ideia e um time que entreguem mais.

A derrota repetiu problemas desta passagem de Mano. São 100 dias de trabalho e pouca evolução em relação ao que se via até sua chegada.

O sábado teve mais uma marca ruim. Foram mais de 100 minutos de jogo sem nenhum chute no gol. Fábio, o goleiro do Fluminense, saiu de campo sem fazer defesa.

Há duas semanas, o Vasco saiu de campo contra o Grêmio com o maior número de arremates em sua história nos pontos corridos. Depois, o Alianza eliminou pela primeira vez um Brasileiro, o Grêmio. São muitas marcas.

Mano não tem nas mãos um grupo com repertório técnico para brigar lá no alto da tabela. Mas esse mesmo grupo também não pode cristalizar no campo um futebol tão precário.

O Grêmio caiu para o CSA na Arena, ficou em segundo no seu grupo da Sul-Americana para o Godoy Cruz, 21º no último Apertura, e assusta no Brasileirão.