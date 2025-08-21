Arthur vem para completar o tripé pensado por Mano para o meio-campo do Grêmio

Rescisão com a Juventus já está encaminhada. Pedro Martins / Mowa Press / Mowa Press

Mano Menezes pediu um volante e um meia. No momento de crise aguda, cujo ápice foi na derrota para o Sport, reclamou da demora na chegada dessas duas peças.

O volante veio, Noriega. O meia ainda não. Porém, a iminência do anúncio de Arthur pode fazer com que o técnico tenha uma alternativa para montar o meio-campo mais robusto que venceu em Minas, porém, com outros nomes.

Na concepção de Mano e Felipão, Cuéllar, na fase atual, está mais para um camisa 8. Noriega chegou para assumir a camisa 5, com seu vigor e o bom primeiro passe. Arthur completaria esse tripé.

Aos 29 anos, pode repetir no Grêmio a função na qual viveu seu melhor momento na Itália e nos últimos anos, com a camisa da Fiorentina. Ali, livre para jogar e sem tantas obrigações defensivas, seu jogo fluiu. A Fiorentina só não ficou com ele porque o salário e o valor dos direitos eram fora dos seus padrões.

O meia buscado tem como modelo Maurício, lançado por Mano no Cruzeiro e que teve sua afirmação no Inter pelas suas mãos. Ou seja, um jogador que parta do lado para dentro e tenha tanto capacidade de armação quanto de infiltração e arremate.