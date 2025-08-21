Leonardo Oliveira

Mestre em Ciências da Comunicação, sempre em busca da opinião alimentada pela informação, é colunista de ZH, comentarista de jornadas esportivas na Rádio Gaúcha e debatedor do programa Sala de Redação.

Reforço
Opinião

Arthur vem para completar o tripé pensado por Mano para o meio-campo do Grêmio

Volante pode repetir no Tricolor a função na qual viveu seu melhor momento na Itália

