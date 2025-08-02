Leonardo Oliveira

Leonardo Oliveira

Mestre em Ciências da Comunicação, sempre em busca da opinião alimentada pela informação, é colunista de ZH, comentarista de jornadas esportivas na Rádio Gaúcha e debatedor do programa Sala de Redação.

Respirando por aparelhos
Opinião

A realidade do Inter escancarada por D'Alessandro e a obrigação do torcedor

Diretor esportivo e ídolo colorado falou à imprensa na apresentação de Alan Rodríguez, nesta sexta-feira (1º)

Leonardo Oliveira

Enviar email

RBS CONTEÚDO PARA MARCAS