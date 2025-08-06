A lição que Amuzu deixa para o Grêmio e o futebol brasileiro

Amuzu não conseguiu se adaptar à realidade do Tricolor. Jonathan Heckler / Agencia RBS

O movimento do Grêmio em buscar Francis Amuzu é digno de aplauso. Saiu da caixa, foi em um mercado reconhecido por formar bons jogadores e pagou um valor relativamente baixo para um jogador de 25 anos. Ou seja, a aposta era válida.

Porém, faltou a parte dois do projeto, de criar uma estrutura capaz de apressar a adaptação de um jogador vindo de um mundo muito distinto do nosso.

Amuzu só fala inglês e francês. Camilo, que jogou no Lyon, e Braithwaite, poliglota, o auxiliam. A comunicação é um processo que demanda tempo, ainda mais quando se trata de aprender o português, idioma dos mais intricados.

E mais, Amuzu é muçulmano. Nos tempos de Anderlecht, cumpria, inclusive, o ramadã, o mês destinado à reflexão e ao jejum entre o nascer e o pôr do sol. O ramadã é um dos cinco pilares do islamismo. Nesse ano, ele ocorreu entre 28 de fevereiro e 29 e março.

No Anderlecht, ele e outros quatro muçulmanos faziam com que o técnico adaptasse horários de treinos e de refeições durante o período do ramadã. Até porque o quinteto significava metade do time.

Fica o aprendizado

Mas, voltando a Amuzu, fica para os clubes brasileiros que as investidas nos mercados alternativos requerem uma atenção maior. Nem sempre a adaptação acontecerá em tempo recorde e, mesmo nesses casos, é preciso criar para o jogador rede de apoio que amenize a mudança tão radical de ambiente.

Há casos em que isso acaba amenizado pelas experiências anteriores do jogador. Como no caso de Braithwaite, um cidadão do mundo e que desembarcou aqui falando em espanhol. Não é o caso de Amuzu, cuja dificuldade de adaptação faz com que a sua estada em Porto Alegre possa ser encurtada se alguma proposta chegar.