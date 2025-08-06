Leonardo Oliveira

Leonardo Oliveira

Mestre em Ciências da Comunicação, sempre em busca da opinião alimentada pela informação, é colunista de ZH, comentarista de jornadas esportivas na Rádio Gaúcha e debatedor do programa Sala de Redação.

Boa aposta, mas...
Opinião

A lição que Amuzu deixa para o Grêmio e o futebol brasileiro

Atacante pode ser negociado em breve 

Leonardo Oliveira

Enviar email

RBS CONTEÚDO PARA MARCAS