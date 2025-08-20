A fabricação do volante Erick Noriega, novo reforço do Grêmio

Ele desembarcou em Porto Alegre nesta terça-feira (19). Alianza Lima / Reprodução

Erick Noriega virou volante na pré-temporada deste ano. Havia acabado 2024 como destaque da zaga do Alianza Lima, da seleção sub-23 e tinha sido até chamado para a principal por Jorge Fossati. Sempre como zagueiro.

Pipo Gorosito chegou ao Alianza em dezembro e, ao montar o time para a pré-Libertadores, apostou em Noriega como volante. Foi surpresa geral no Peru.

Noriega, para acelerar a adaptação ao novo posto, usou um jogo de realidade virtual que o Alianza disponibiliza aos jogadores. O game é usado para que os atletas melhorem sua velocidade de raciocínio no campo.

No caso do volante, contabiliza quantas vezes ele olha para os lados antes de dar o passe e o tempo que levou para tomada de decisão.

Esse mesmo tipo de exercício foi usado pelo francês Tchouaméni quando Carlo Ancelotti precisou recuá-lo do meio-campo para a defesa.

No caso de Noriega, a realidade virtual mudou ajudou a mudar sua realidade, com a transferência para o principal mercado da América do Sul.