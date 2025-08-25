A dupla Gre-Nal está na segunda página

A realidade bateu na nossa porta. A Dupla ingressou faz um tempo em um inverno cinzento e frio e, agora, parece que as duas torcidas se deram conta disso. É tarde, mas já é um primeiro passo.
A semana começou com o banho de futebol, dinheiro e força que o Flamengo deu no Inter e fechou com um sábado melancólico, de derrota conformada dos colorados para o Cruzeiro e um festival de dificuldades do Grêmio no empate com o Ceará.
Os resultados são os desaguadouros de um problema muito profundo e que exige de todos nós, do ecossistema da bola, um debate com ideias, consistência e, por favor, sem a gritaria que costuma sempre vir pautada pelo resultado.
Gritar, posso garantir aqui, de nada vai adiantar. A realidade está posta e exige, de todos, ações que mexam na raiz dessa forma ultrapassada de como se maneja o futebol. A fórmula venceu, faz tempo, e ficamos para trás. Não podemos naturalizar o cenário de segunda página de hoje.
Caímos cedo nas copas e estamos no limbo do Brasileirão. São seis pontos atrás do G-6 e cinco pontos acima do Z-4, mas olhando mais para ele do que para cima. Grêmio e Inter se repetem em uma ciranda cada vez mais cinza. Ano após ano.
Faltam ainda três meses para o fim da temporada e nos resta disputar a Copa Gre-Nal. Aliás, acredito que aqui esteja a armadilha. Vivemos de forma intensa nossa rivalidade e nos fechamos em um mundo próprio.
Tão próprio que não percebemos que, fora dele, as mudanças se aceleraram na velocidade da luz nos últimos cinco anos. É preciso acordar. Ou veremos cada vez mais sábados frios e cinzentos como o último, quando colorados caíram para o Cruzeiro dando apenas dois chutes a gol e os gremistas ficaram no 0 a 0 com o Ceará, mas ouviram do técnico ao final que houve evolução no time.