A contratação de Marcos Rocha é um resumo da temporada do Grêmio

Grêmio finaliza a contratação de Marcos Rocha, 36 anos. Ele chega para disputar vaga com João Pedro e também uma versão alternativa mais defensiva.

Marcos Rocha vinha sendo utilizado com frequência por Abel Ferreira como terceiro zagueiro. Neste ano, perdeu espaço depois do Paulistão. Esteve em apenas 17 dos 49 jogos do clube na temporada, sendo 13 como titular.

A reformulação do Palmeiras tem como eixo principal o rejuvenescimento do grupo. Apenas Lucas Evangelista, 30, tem mais do que 26 anos. A lateral-direita é emblemática nessa mudança. Giay, 21, e Khelven, 24, ocuparam os lugares de Mayke, 32, e Rocha, 37.

Aqui está o ponto da minha contestação a esse negócio do Grêmio

Rocha chegará a Porto Alegre para assinar até o final de 2026. O Palmeiras planejava mantê-lo no grupo até dezembro para contar com sua liderança e bom exemplo aos mais jovens. No campo, porém, Abel já havia deixado clara a preferência pelos jovens.

Mas, os paulistas teriam apresentado a Rocha plano de carreira no qual se aposentaria em dezembro e seguiria no vestiário como coordenador técnico em 2026. Ele recusou, por pretender jogar mais tempo. O Grêmio abriu essa porta.

Trata-se de um jogador que agregará voz a um vestiário ainda sem liga. Só que isso é pouco, até pelo valor de um contrato de 16 meses. Neste ano, Rocha teve duas lesões e ficou 51 dias de fora.

O risco desse negócio é alto, mas resume bem a temporada do Grêmio. Em agosto, traz um lateral-direito que completará 37 anos em dezembro e está saindo do Palmeiras justamente porque não atende ao nível físico exigido pelo modelo de jogo adotado lá.