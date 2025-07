Pressão sobre o técnico, centroavantes de 41 anos e reforços: assim o Alianza Lima espera o Grêmio

Elenco conta com velhos conhecidos dos gremistas. @alianzalima / Instagram / Reprodução

O ambiente de pressão que vive o Alianza Lima pode ser um trunfo para o Grêmio. No sábado (12), o clube perdeu o título do Apertura da Liga Perú para o grande rival, o Universitário, que se tornou bicampeão e garantiu-se na Libertadores 2026. Não só isso. Os rivais são os únicos peruanos nas oitavas da Libertadores.

As críticas ao Alianza aumentam porque o Apertura escapou das mãos em jogos dentro do Matute, o estádio com cara de alçapão onde manda seus jogos, e contra adversários menores — um deles, o Atlético Grau, o mesmo que enfrentou o Grêmio na fase de grupos.

Na Libertadores, o Alianza começou muito bem, ao eliminar o Boca na pré-Libertadores. Depois disso, porém, conquistou só uma vitória, sobre o lanterna Talleres, e acabou nove pontos atrás do São Paulo e a quatro do Libertad.

As cobranças são grandes em cima do técnico argentino Néstor Gorosito, camisa 10 clássico do San Lorenzo nos tempos de jogador. No último sábado, no 0 a 0 com o UTC, em Cajabamba, no norte do país, ele precisou assistir ao jogo da tribuna de imprensa, por estar suspenso.

Gorosito conta com dois centroavantes de 41 anos cheios de história no futebol sul-americano. Barcos geralmente começa as partidas. Guerrero é sempre chamado no segundo tempo.

Trauco, ex-Vasco e Criciúma, é outro nome conhecido. Para quarta-feira, ele perdeu o meia Erick Castillo. O uruguaio Ceppelini, 33 anos, deve substituí-lo. O extrema Kevin Quevedo, convocado algumas vezes para a seleção peruana, retornará.

O Alianza contratou o meia Sérgio Peña, ex-companheiro de Taison no Paok-GRE e da seleção peruana, o zagueiro Josué Estrada, o volante Burlamaquí, 23 anos, um peruano formado na Espanha, e o extrema argentino Gaspar Gentile. Todos estarão à disposição para quarta-feira, no começo da decisão que virou a última cartada do Alianza Lima para acalmar sua torcida.