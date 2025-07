O time da Serra que espera por Inter e Grêmio nos próximos anos e tem projeto que vai além do futebol

Gramadense tem grandes chances de já estar bi Estadual do ano que vem. @cegramadense / Instagram / Reprodução

A Gramado que recebe 8 milhões de turistas ao ano também será a Gramado do futebol. Não vai demorar, Grêmio e Inter terão de subir a Serra para jogar lá.

O Gramadense traçou como meta estar na elite em 2029, ano do centenário. Mas pode ser que seja antes, talvez já no ano que vem.

O clube está classificado por antecipação aos mata-matas da Divisão de Acesso, faltando ainda duas rodadas para o final e pode pular etapas. O plano era sair da Terceirona até 2025, o que aconteceu um ano antes.

Além das quatro linhas

O projeto do Gramadense vai além do futebol. Há um viés social, em que coloca 800 estudantes da cidade em suas escolinhas, e há outro econômico, de se inserir na indústria do turismo que faz da cidade um dos principais destinos de férias do Brasil.

Casa nova

Isso se dará através da construção de um estádio para 5 mil pessoas numa área de 15 hectares. O endereço foi escolhido de forma estratégica, às margens da RS-235. O projeto é de que seja multiúso e capacitado para receber shows. Desde um stand-up para 500 pessoas até um espetáculo para até 40 mil pessoas. Mais, também pretende entrar no circuito local de eventos.

A tribuna terá dois camarotes, cada um para 250 pessoas, separados por uma parede móvel que permitirá transformá-lo em um local para congressos, conferências ou até mesmo festas para 500 pessoas. Também haverá 20 camarotes para 16 pessoas, que serão comercializados e podem servir de escritórios em dias sem jogos.

Como a RS-235 conecta Gramado a Caxias do Sul, um dos principais PIBs do RS, o Gramadense está de olho no público caxiense para os show e eventos de negócio que pretende abrigar. O estádio está em obras ainda, com sistema de drenagem e vestiários sendo construidos. A projeção é de que, em maio de 2026, já possa receber treinos. Porém, se o acesso vier neste ano, serão aceleradas etapas para deixá-lo pronto a tempo de receber jogos na largada do Gauchão.

Tapetinho

O gramado será sintético, já está comprado e terá o mesmo padrão do recém instalado no Passo D'Areia e no Nilton Santos. A opção pelo piso artificial se dá para receber treinos dos profissionais e da base e também para abrigar grandes show. Há, também, é claro, a questão climática na Serra.

Modelo de gestão

O plano de fazer Gramado ganhar um clube de futebol profissional começou na largada da década passada. O Gramadense sempre teve forte presença no universo do futebol amador gaúcho. Em 2009 e 2010, venceu o Sul-Brasileiro.

Como o Estadual amador havia acabado, os dirigentes entenderam que haviam batido no teto. Foi quando a ideia de se profissionalizar se iniciou. A primeira etapa foi na organização fora de campo, na formação do corpo diretivo e na estruturação das áreas. A partir disso, começou a participar das competições de base da FGF e traçou a meta de estrear na Terceirona em 2022. Assim aconteceu. Nesse meio tempo, veio o grande movimento estratégico, em 2018, com a venda do estádio, na região central de Gramado.

Em entrevista ao jornal Pioneiro, o diretor de futebol Lucas Roldo, que também é secretário de esportes da cidade, explicou a matemática para o clube dar o salto: a venda do estádio antigo ficou na casa dos R$ 40 milhões, sendo que 60% deste valor veio em área construída do empreendido comercial erguido no terreno e o restante em dinheiro. O Gramadense é dono no empreendimento de 70 vagas de box, oito lojas, quatro quiosques, 30 unidades hoteleiras e seis salas de trabalho. O que rende uma boa receita mensal desde 2021, quando foi inagurado o empreendimento.

O dinheiro da venda foi colocado numa conta em separado e tem como destino único a obra da nova casa. O sucesso em campo se dá amparado por uma gestão austera, critério nas contratações e aposta alta na base.