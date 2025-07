O outro jogador que o Inter busca para Roger e o perfil que ele terá

Richard é o primeiro reforço anunciado. Gustavo Aleixo / Cruzeiro / Divulgação

O Inter vai fazer uma "janela magrinha" neste inverno. Richard Cândido, 31 anos, é o primeiro da lista de dois jogadores que virão para Roger Machado. Além dele, o clube busca mais um volante, esse mais talhado para fazer a segunda função do meio e disputar posição com Bruno Henrique.

O plano da direção é encorpar o meio com alternativas para Roger. O torcedor, no entanto, que não espere nome de impacto. O perfil é o mesmo de Richard e mesmo de Alan Benítez, de jogadores disponíveis no mercado e garimpados com lupa.

O clube estabeleceu como prioridade equilibrar as contas e fechar o ano com superávit. Os gastos de 2024 em contratações, seguidos da enchente, aumentaram a dívida e fizeram com que fosse adotada neste ano a austeridade.

Só haverá mudança neste plano se houver alguma venda de um titular. Há muitas sondagens, o que sinaliza que virão ofertas. Porém, até agora, nenhuma proposta oficial chegou.

Vitão, Wesley e os guris Ricardo Mathias e Gustavo Prado são os nomes com maior potencial de venda. Uma venda de Vitão ou Wesley forçará o clube a buscar reposição no mercado, com um perfil mais elevado, que preencha a lacuna que ficaria no time titular.