O modelo de negócio que o Grêmio precisa pensar para a sua Arena

O Grêmio detalha nesta terça-feira (15), em entrevista coletiva, como será o passo histórico que dará com a compra da dívida e da gestão da Arena.

Os quase 122 anos de vida do clube têm como marcos temporais as mudanças de casa. Primeiro a Baixada, depois o Olímpico e a posterior transformação em Monumental e, agora, a Arena. Sim, agora. porque embora tenha abraçado o estádio, o torcedor sempre sentiu na pele os erros cometidos pela gestora, que impediam a conexão total.

Isso acaba com a Arena sendo efetivamente do Grêmio. Haverá todo um período de transição, talvez só no começo de 2026 o clube esteja, de fato, com a gestão totalmente em sua mão. O que é normal em negociações desse vulto seguida de passagem de bastão.

Desde já, porém, há algo no qual o Grêmio precisa pensar. O modelo de gestão adotado no Olímpico, com o estádio incorporado dentro do clube, pode ser que não se encaixe em um equipamento moderno como esse.

O projeto Arena do Grêmio precisa discutir a criação de uma empresa sob o guarda-chuva do clube justamente para cuidar apenas do estádio. Uma estrutura composta por profissionais de mercado, especializados na gestão de arenas e conhecedores do caminho para torná-las rentáveis.

É preciso pensar um estádio que funcione sete dias por semana e tenha vida fora do calendário dos jogos, para que ele se torne autossustentável em um primeiro momento e, depois, fonte de receita.