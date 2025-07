O Grêmio precisará de uma Arena em ebulição não só para seguir na Sul-Americana

Atuação do Grêmio contra o Alianza foi uma sessão de terror. ERNESTO BENAVIDES / AFP

Foi mais uma sessão de terror. O Grêmio se repetiu nos seus erros, concedeu espaços e afundou em sua estratégia. Levou 2 a 0 do Alianza Lima e precisará contar com toda a energia positiva da compra da Arena e do ambiente que está sendo montado para esta primeira partida com o estádio de posse do clube.

Só essa força da Arena lotada e o empurrão do torcedor poderão fazer com que, na próxima semana, venha uma virada no confronto.

Há problemas demais neste Grêmio, há deficiências técnicas individuais e um modelo que busca ser de reação, de marcação primeiro para depois atacar. Porém, ao dar a bola e espaço para o adversário, o Grêmio acaba sendo envolvido por ele e pouco reage.

Em Lima, teve até um primeiro tempo razoável, em que trocou ataques com o Alianza, um time competitivo e que, empurrado pela sua torcida, ganha alguma força. Nada além disso.

A ida para o intervalo foi com três chances para cada. Só que os peruanos tiveram sempre o controle. Muito porque o Grêmio recuava e permitia ao Alianza avançar com a bola até a intermediária. A partir dali, eles tramavam.

Castillos, um equatoriano que passou quase despercebido pelo Vitória em 2024, já tinha mostrado suas ferramentas em dois lances, um deles gol salvo por Serrote.

Grêmio controlado

No segundo tempo, porém, o Alianza tomou o total controle, e Castillo desmontou Serrote e o Grêmio. Aos 12, ele fez a jogada para o gol de Gentile. Aos 15, ganhou na força e fez o 2 a 0. Nocauteou o Grêmio e poderia ter feito até mais. O jogo terminou com 23 arremates dos peruanos contra oito.

Mano mudou e terminou com Monsalve como um atacante central. Pouco se alterou. Desde 1997, o Alianza não vencia um clube brasileiro. Será preciso uma Arena em ebulição para seguir na Sul-Americana e também evitar o pior no Brasileirão.