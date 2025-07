O Grêmio depende do torcedor na nova era da Arena 

Marcelo Marques espera alcançar meta de 300 mil sócios gremistas. Jefferson Botega / Agencia RBS

Tem jogo nesta noite de quarta-feira (16), decisivo, abrindo o confronto com o Alianza Lima, por vaga nas oitavas da Sul-Americana. Mas tudo ficou em segundo plano desde a confirmação da compra da dívida e da gestão da Arena pelo empresário Marcelo Marques. Mais ainda depois da entrevista coletiva em que detalhou o negócio, a transição do comando do estádio e confirmou que não se trata de empréstimo ao clube, mas, sim, de doação.

Marques abriu nesta terça-feira (15), de forma oficial, a Era Arena no Grêmio. O clube, agora, tem um estádio para chamar de seu. O que será o gatilho de uma nova relação da torcida com a sua casa. É essa onda gigante gerada pela compra do estádio que o Grêmio e Marcelo pretendem surfar.

O empresário traçou como meta 300 mil associados e colocou no horizonte casa cheia sempre para bancar os R$ 50 milhões anuais que a manutenção drena dos cofres e buscar outros R$ 50 milhões para injetar no caixa. Aqui está o ponto que exigirá um projeto bem estruturado e ideias inovadoras para fazer o estádio ser rentável.

O contexto gaúcho hoje mostra que é preciso mobilização constante para manter o patamar de 300 mil sócios e um nível de competitividade elevado para que se tenha casa cheia o ano inteiro. O modelo para isso o próprio Grêmio criou. Em 2023, com Suárez, a média de público foi de 31.801 pessoas na Arena.

Ao todo, incluindo a noite de apresentação do uruguaio, mais de 1,1 milhão de torcedores marcaram presença no estádio em 2023. O quadro social fechou aquele ano com 118 mil gremistas.

Desafio pela frente

Marcelo, na coletiva, avisou que os shows estão fora do cardápio. Segundo ele, aportam menos receita do que se imagina, sem contar os estragos no campo. Por isso, o plano é fazer a Arena se retroalimentar e colocar dinheiro no cofre com a adesão maciça da torcida em um primeiro momento.

Depois, a meta é fazer com que o equipamento seja usado sete dias por semana e vire endereço de todos os gremistas para uma infinidade de atividades.

Se conseguir, estará revertendo um desafio cultural de todas as arenas erguidas para a Copa. Para os brasileiros, ainda, estádio é apenas o lugar em que se joga futebol. Uma estrutura tão cara não pode, nem deve, ser usada só para isso, e a cada 10 dias apenas.