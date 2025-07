O Grêmio de Mano repete números defensivos das Eras Renato e Quinteros

Técnico gremista precisa ajeitar defesa para partida contra o Vasco, no sábado (19). Renan Mattos / Agencia RBS

Os problemas que se repetem no Grêmio criam para ele encruzilhadas. Neste sábado (19), contra o Vasco, haverá mais uma.

A retomada ruim depois do Mundial de Clubes, com duas derrotas e seis gols sofridos, eleva a pressão e empareda Mano Menezes a encontrar solução com urgência. Principalmente, para acabar com a fragilidade defensiva.

Os últimos três técnicos tinham características e modelos de jogo distintos. Porém, todos têm um ponto em comum: a quantidade de gols sofridos.

Com Renato, em 2024, foram 75 em 67 jogos, média de 1,11 por partida. Gustavo Quinteros chegou para implementar uma nova forma de atuar. Deixou o clube em 16 de abril com 23 gols sofridos em 20 jogos, 1,15 por partida.

Para o seu lugar, o clube trouxe Mano Menezes, reconhecido por montar times sólidos na defesa. A ideia era estancar a sangria, mas o cenário pouco se alterou. São 17 gols sofridos em 16 jogos, 1,06 por partida.

Elenco insuficiente

Há decisões técnicas e oscilações táticas que interferem nesses números, mas há também um grupo desequilibrado e com alternativas medianas em muitas posições.

As contratações foram feitas para atender ao modelo pensado por Quinteros, porém, acabaram nas mãos de Mano. Existem posições cuja carência grita em campo, como a zaga central, a lateral-direita e a frente da área, que ainda espera por um Cuéllar trazido para ser o nome de hierarquia do grupo.

Porém, nenhuma dessas posições será preenchida com nomes incontestáveis. Cabe a Mano encontrar as soluções com esses nomes disponíveis no momento e torcer para que retornos de Kike e Braithawaite elevem o padrão do time contra o Vasco, um jogo que o próprio Grêmio tornou crucial para si.