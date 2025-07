O fantasma que assombrará muitos vestiários no Brasileirão

Treinador volta para a Argentina nesta semana. Fortaleza / Divulgação

Na segunda-feira (14), o Brasileirão ganhou um fantasma que assombrará muitos técnicos nas próximas semanas, quando o calendário voltará a empilhar jogos. A demissão de Juan Pablo Vojvoda pelo Fortaleza o colocou no mercado e na cabeça de muitos dirigentes. Foram quatro anos, 310 jogos e a transformação de um clube de emergente em afirmado no cenário da Série A.

A temporada ruim deu o empurrão para a queda de Vojvoda. Perdeu o Cearense, afundou-se no G-4 do Brasileirão e saiu da Copa do Nordeste pelas mãos do Bahia.

Há, no Nordeste, uma disputa velada entre Bahia e Fortaleza para saber quem é o dono do pedaço. Ele se sustentava pela confiança do CEO Marcelo Paz em seu trabalho e na classificação às oitavas da Libertadores. Porém, a derrota para o Ceará aumentou para nove clássicos sem ganhar do rival. Isso pesou demais.

Vojvoda se despediu da torcida nesta terça e, no dia 18, embarca para a Argentina. Porém, sua sombra estará por aqui, rondando alguns técnicos. Trata-se de um nome que ganhou relevância no mercado com o grande trabalho feito no Fortaleza e que conhece o Brasileirão e o desafio de jogar tantas partidas em um país continental. O que o habilita a começar imediatamente sem precisar de adaptação.