Inter vence, escala a tabela e mostra duas faces

O primeiro tempo empolgou. O segundo, preocupou. Mas valeu pelo resultado, pela escalada na tabela e pela jornada de luxo de Alan Patrick, autor do gol e de liderança tão forte que a manhã deste domingo (20) teve até reprimenda pública em Carbonero, que buscou o conflito com um adversário no meio-campo e acabou acertando-o no rosto com a mão.