Grêmio repete erros, acha um empate e precisa mudar o comportamento se quiser avançar na Sul-Americana

Equipe de Mano Menezes (na foto) empatou com o Vasco em São Januário. Alexandre Durão / Grêmio FBPA/Divulgação

O Grêmio empatou com o Vasco em 1 a 1, mas pode-se considerar esse resultado uma goleada. Isso porque o Grêmio encontrou um gol aos 34 minutos de um segundo tempo em que, até então, não havia finalizado.

O time aproveitou uma falha do zagueiro vascaíno João Victor, que fez falta no lado esquerdo e encontrou, no cabeceio de Gustavo Martins, o resultado que parecia impossível naquele cenário.

Mais uma vez, o rendimento foi muito abaixo. Comportamentos voltaram a repetir-se, com equívocos estruturais e desempenhos individuais que sucumbiram.

O Vasco está muito distante de ser um time qualificado e vai lutar pela sobrevivência na Série A. Nesse sábado, o time carioca ainda entrou sem sua referência técnica, Philippe Coutinho, que está lesionado. Mesmo assim, foi superior em quase todo o tempo.

À exceção dos primeiros 20 minutos, em que o Grêmio criou duas boas oportunidades e viu Léo Jardim salvar um gol em cima da linha, os cariocas foram dominantes. Foram 31 arremates do Vasco no jogo inteiro, duas vezes e meia acima da sua média no Brasileirão.

É fato que apenas sete desses chutes foram no gol, com um deles acertando o poste e outros parando em Volpi, de grande atuação. Mas quando um time arremata 31 vezes numa partida que teve 103 minutos, isso significa que chegou ao ataque para concluir a cada 3,3 minutos.

Colaborou para isso o modelo tático adotado no Rio e que replicou o que houve em Lima. O Grêmio baixou demais suas linhas e teve pouco a bola para construir ou mesmo trocar passes para controlar o jogo. Por ironia, levou o gol na fração do jogo em que teve mais a bola, logo que entraram Riquelme e Cristaldo.



O desafio agora é virar a chave de forma radical para reverter os dois gols de vantagem do Alianza Lima na Sul-Americana. Será preciso dar um giro de 180º e alterar o comportamento para fazer os gols que levem à classificação. Nas últimas partidas, o Grêmio levou 71 arremates, sendo 16 no gol, e sete gols.