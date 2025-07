Arábia Saudita vai ampliar limite de estrangeiros por time, e brasileiros que se cuidem

Cristiano Ronaldo é um dos craques que atuam no futebol saudita atualmente. FAYEZ NURELDINE / AFP

O mercado se prepara para nova sacudida provocada pela Arábia Saudita. No começo de agosto, a Saudi Pro League anunciará o aumento de oito para 10 no número de estrangeiros permitidos por time.

Até esta temporada, eram permitidos oito, mais dois sub-23. Agora, os sauditas poderão gastar seus dólares em jogadores sem limitação de idade. O plano do governo é tornar ainda mais badalado o campeonato e elevar seu nível técnico. A Europa já treme com a possiblidade de que clubes bancados pelo dinheiro estatal levem alguns dos seus grandes nomes.

O entusiasmo dos xeques com a evolução do futebol local ganhou ainda mais força depois da campanha do Al-Hilal no Mundial de Clubes, ao avançar até as quartas e deixar pelo caminho o poderoso Manchester City, bancado pelo dinheiro dos vizinhos Emirados Árabes.

Como o mercado de futebol tem efeito dominó, certamente chegará aqui ao Brasil e à ponta sul do mundo. Nomes de destaque de Grêmio e Inter podem entrar no radar.

Os planos do futebol saudita

Vale lembrar que a Saudi Pro League faz parte do projeto Visão 2030 do governo saudita. O plano foi lançado em 2016 pelo príncipe herdeiro e primeiro-ministro Mohammed bin Salman bin Abdulaziz Al Saud, com objetivo de diversificar a economia, hoje dependente do petróleo, e modificar a imagem do país para o mundo.

O futebol e a aposta em eventos esportivos de vulto, como a F1 e a Olimpíada asiática de inverno são vetores fundamentais nessa busca por mostrar uma faceta mais leve de um país reconhecido pela intolerância e por ataques aos direitos humanos.

No futebol, o PIF, o Fundo de Investimento Público, comprou em 2023 os quatro maiores clubes do país: Al Ittihad, Al-Nasr, Al-Hilal e Al-Ahli. Já a petrolífera Aramco assumiu o AlQadsiah, clube que comprou Gabriel Carvalho por US$ 16 milhões.

Nesta temporada, a Saudi Pro League ganhou mais um clube de cofre cheio. O NEOM SC subiu da segunda divisão e se apresentará com fome no mercado. O clube é o braço esportivo da futurista The Line, cidade linear de 34 quilômetros quadrados.

O NEOM já comprou Lacazzete, do Lyon e vai em busca de mais. O CEO do clube é o brasileiro Alex Leitão, que esteve cotado para assumir o cargo no Grêmio se Odorico Roman fosse eleito em 2022.