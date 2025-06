Vendas e preocupação com a dívida nortearão janela de transferência do Inter

Wesley (E) e Vitão (D) podem deixar o Inter nas próximas semanas. Ricardo Duarte / Inter/Divulgação

A janela do Inter será direcionada para o equilíbrio financeiro do clube. Os colorados terão saídas significativas. Segundo fontes da direção, há uma necessidade de equilibrar contas e combater o crescimento da dívida em 2024, que bateu em R$ 641 milhões. A frase que ouvi de um dirigente é: "Não vamos fazer loucuras".

Até o momento, nenhuma proposta oficial chegou à mesa do presidente Alessandro Barcellos. Mas o Inter sabe que ofertas por Vitão e Wesley baterão na porta do Beira-Rio.

Se chegarem a um valor considerado adequado pelo clube, as vendas serão efetivadas. Mesmo que se trate de dois dos principais jogadores do time e se tenha, em julho e agosto, dois mata-matas decisivos pelas Copas do Brasil e Libertadores.

Há uma meta orçamentária a ser cumprida, conforme reforçou uma fonte, e o objetivo é cumpri-la. O Inter estabeleceu na peça de 2025 R$ 160 milhões com vendas de jogadores. Até este momento, atingiu R$ 40 milhões, com as transações de Wanderson, Rômulo e Alário. Portanto, faltam R$ 120 milhões.

Cálculos

Há expectativa com a venda de Johnny do Betis ao Atlético de Madrid, que garantiria ao Inter R$ 30 milhões de mais valia. Ainda assim, faltarão R$ 90 milhões, o equivalente a US$ 16,1 milhões. É aqui que entram as possíveis saídas de Vitão e Wesley.

O zagueiro fez 25 anos em fevereiro, e o extrema, 26 em março. Ou seja: a janela deste meio do ano é decisiva para eles buscarem espaço na Europa.

O clube também trabalha com a possibilidade de alguma oferta pelos jovens Gustavo Prado e Ricardo Mathias, pelo destaque que tiveram no Sul-Americano e o espaço conquistado no elenco principal nas últimas semanas.

No caso deles, porém, o Mundial Sub-20, marcado para setembro, no Chile, pode representar a oportunidade de valorização ainda maior.

