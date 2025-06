Situação do Inter não é tão ruim quanto se esperava

Borré e Valencia ressurgiram nesta data Fifa. Ricardo Duarte / Inter,Divulgação

O cenário era aterrador. Digamos que, com as voltas de Borré e Enner, progride para desafiador. Roger ganhou na data Fifa dois centroavantes com os quais ninguém contava. Nem equatorianos, nem colombianos.

Enner jogou 25 minutos contra o Peru e era esperado na noite desta quarta-feira (11) em Belo Horizonte. A longa viagem e a volta antecipada de lesão fazem dele alternativa apenas.

O que antes da parada seria desastroso vira notícia corriqueira com o retorno surpreendente de Borré. A lesão muscular no abdômen o tirou da seleção, mas não do jogo desta noite contra o Atlético-MG.

É preciso pontuar para sair de férias em uma situação menos delicada na tabela. Sem Alan Patrick, suspenso, Bernabei, Fernando e Victor Gabriel, contar com um retorno desses é de comemorar. Ainda mais que é preciso buscar um bom resultado para sair de férias em uma situação menos delicada na tabela.