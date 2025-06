Será Alex Santana o que o Grêmio precisa?

Alex Santana vem do Corinthians para o Tricolor. Lucas Uebel / Grêmio/Divulgação

O Grêmio fechou a contratação de Alex Santana, 30 anos, e enxerga nele o meio-campista que, no esboço de time de Mano Menezes, é o volante com ferramentas de meia, para conectar duas áreas.

Alex jogou com Felipão no Athletico-PR vice da Libertadores, em 2022. É jogador da confiança dele e, certamente, chega com seu respaldo. Não foi buscado no Corinthians, portanto, para ser apenas uma alternativa.

Neste momento, Mano Menezes tem usado Villasanti e Dodi à frente da área. Como há aposta de que Cuéllar possa, enfim, dizer a que veio, depois de uma preparação especial no recesso, a disputa pelas duas posições na frente da área ficará acirrada.

A chegada de Alex sinaliza, também, que Edenilson terá de voltar em altíssimo nível para conservar o espaço que tinha até a lesão. Alex Santana joga exatamente na mesma faixa de Edenilson, com as mesmas características.

Aliás, com vínculo apenas até dezembro, o volante de 35 anos já pode assinar pré-contrato com outros clubes em junho. Edenilson fez seis jogos no Brasileirão. O que o deixa apto para uma transferência para outro clube da Série A nesta janela, caso surja proposta.

