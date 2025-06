Presidente do Inter debate a futura Liga Única em congresso internacional

Conferência ocorre nesta quarta-feira (11), em Miami. Renan Mattos / Agencia RBS

O Inter terá um desfalque fora de campo na partida contra o Atlético-MG, na quinta-feira (12). O presidente Alessandro Barcellos está em Miami, convidado para participar nesta quarta-feira (11) de um dos painéis do CONFUT USA 2025, conferência internacional voltada à indústria do futebol.

Alessandro será um dos debatedores no painel que discutirá os modelos de ligas. Intitulado “Modelos Estruturais de Ligas: o que podemos aprender com ligas como Premier League, MLS/NWSL e La Liga?”, o debate terá também as presenças de Henrique Pelosi (Gerente de Vendas de Parcerias Globais na SportFive), Daniel Rutstein (Diretor de Relações Comerciais no Orange County Soccer Club) e Felipe Formiga (vice-presidente de marketing e desenvolvimento internacional do Miami Dolphins, franquia da NFL).

A presença do dirigente colorado se dá pela sua posição de liderança no movimento brasileiro para criação da Liga Única no Brasil. O painel abordará temas importantes neste momento em que se debate aqui a passagem da gestão das Séries A e B para os clubes.

Entre eles, as diferenças estruturais entre os modelos de ligas europeias e americanas, o impacto da centralização de direitos de transmissão e marketing, os modelos de expansão adotados pela MLS e pela NWSL (liga feminina de futebol dos EUA), o papel das ligas como geração de receitas e o desenvolvimento de marca e apoio a categorias como futebol feminino e de base.

O Brasil terá, neste segundo semestre, um momento decisivo para a criação da Liga Única. O novo presidente da CBF, Samir Xaud, confirmou em entrevista ao Eduardo Gabardo, publicada em Zero Hora, que há a disposição de atender ao desejo dos clubes de assumir a gestão das duas principais séries.

O cenário é favorável. Há interesse da nova gestão da CBF e de players importantes do mercado, que enxergam na liga brasileira um negócio com potencial de receita gigantesco.