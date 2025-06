O que chama atenção na fala de Mano Menezes sobre reforços no Grêmio

Mano pretende montrar um tripé no meio-campo do Grêmio. Duda Fortes / Agencia RBS

Mano Menezes listou na entrevista a Zero Hora os reforços que espera para completar seu grupo: um camisa 5, um meia que tenha com característica sair da ponta para o meio e, claro, o zagueiro destro, a lacuna mais gritante do grupo neste semestre. O que chama a atenção é o camisa 5.

O Grêmio buscou Cuéllar na Arábia Saudita em janeiro para ser esse jogador. Aliás, para ser o nome de hierarquia que elevaria os demais ao seu redor. As dificuldades físicas do colombiano sinalizam que o Tricolor já pensa nele de forma diferente.

Mano pretende montar um tripé no meio-campo, com um meia aberto do lado, um extrema driblador e com velocidade e o centroavante, no caso Braithwaite.

O tripé é algo que ele costuma montar em seus times. No Inter, seu melhor momento foi com Gabriel de camisa 5, Johnny pela direita e De Pena pela esquerda, com Maurício sendo esse meia que vinha do lado e Wanderson o extrema de velocidade.

No caso do Grêmio que pretende montar, chama a atenção a forma como enxerga Alex Santana, trazido do Corinthians e primeiro reforço da janela. Ele disputará posição como um dos vértices desse tripé.

Tudo indica que ele e Villasanti sejam os titulares numa largada, sendo ele o mais ofensivo, pela origem como meia. Foi assim, aliás, que Mano o viu em ação pelo Ludogorets, da Bulgária, e Felipão o comandou no Athletico-PR.

Nesse modelo de meio-campo projetado por Mano, tudo indica que Cristaldo perca espaço. Monsalve, pela vitalidade e pela juventude, pode ocupar a função do meia que vem para o meio, embora não tenha todas as ferramentas para cumprir taticamente essa missão.