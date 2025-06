O outro guri da Restinga que estará no Mundial de Clubes

Yan Sasse, 27 anos, é a grande estrela do Espérance, da Tunísia. Fethi Belaid / AFP

A Restinga terá um filho seu no Mundial de Clubes que se iniciou no sábado (14). Yan Sasse, 27 anos, é a grande estrela do Espérance, da Tunísia, adversário do Flamengo na estreia.

Aliás, enfrentar o Flamengo está longe de ser novidade para Yan. Em 2019, ele passou pelo Vasco, recém-chegado do Coritiba, onde iniciou sua trajetória como profissional.

Yan encontrou a felicidade e o equilíbrio na Tunísia.

Cria da base do Inter

Amigo de infância de Raphinha e filho de uma prima de Tinga, o meia-atacante é cria da base do Inter. Ele chegou aos nove anos e atuou até os 14 na Escola Rubra.

Saiu para o RB Brasil, clube da gigante de energéticos embrião do RB Bragantino. Dois anos depois, chegou ao Coritiba. Não demorou para voltar ao Inter e fazer o coração do pai, colorado, acelerar.

No Beira-Rio, treinou algumas semanas no time B e, quando, estava prestes a assinar o contrato, voltou ao Coritiba, com proposta de ir direto ao profissional. Ficou dois anos e acabou vendido ao Vasco.

Foi quando começou a rodar. Esteve na Turquia (Rizespor), voltou ao Brasil para defender o América-MG. Depois do América, enfrentou o momento mais duro da carreira. Foram sete meses sem clube, tratando uma lesão no púbis. Foi quando veio convite para jogar no remoto futebol neozelandês, pelo Wellington Phoenix.

Da Restinga para o mundo

Foi a guinada na sua vida. O Wellington cuidou da sua recuperação e o colocou em ação outra vez. Yan disse, em entrevista ao GE, que o clube salvou sua carreira e sua vida.

A proposta do Espérance chegou em agosto de 2023. Desconfiou, mas recebeu as melhores recomendações de Clayton, ex-zagueiro brasileiro que jogou a Copa pela Tunísia e foi campeão pelo Espérance.