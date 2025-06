O intenso desafio do Grêmio após o Mundial de Clubes

Mano precisará o recesso para encorpar o time e encaixar os reforços. Renan Mattos / Agencia RBS

A CBF publicou nesta segunda-feira (16) a tabela com as primeiras seis rodadas depois do recesso para o Mundial. Chegou para o Grêmio junto o preço de ser segundo colocado em um grupo com Godoy, Grau e Luqueño na Copa Sul-Americana.

As duas partidas da repescagem contra o Alianza Lima forçarão o Tricolor a fazer quatro partidas seguidas fora de casa pelo Brasileirão. Todos jogos espinhosos, contra adversários duros.

A maratona longe de Porto Alegre começa com o Cruzeiro, na noite de 13 de julho, um domingo, segue com o Vasco, no sábado seguinte, às 17h30min, e acelera contra Palmeiras e Fluminense, também no sábado, mas às 21h.

Nestas seis primeiras rodadas, o Grêmio receberia o Fortaleza, depois de encarar o Cruzeiro em Minas, e, após pegar o Vasco, o Botafogo. Porém, nesses dois meios de semana haverá os jogos contra o Alianza.

Assim, Mano Menezes precisará aproveitar ao máximo o recesso do Mundial para encorpar o time e encaixar os reforços que virão. Será fundamental estar robusto diante desse recomeço, para mim inédito, de fazer quatro jogos fora de casa em sequência.