O Grêmio de dois tempos mostrou que há um caminho pela frente

Grêmio teve a cara de Mano Menezes nesta quinta-feira (12). Lucas Uebel / Grêmio/Divulgação

Era para ser o jogo do degrau a mais, da afirmação antes das férias. Digamos que foi metade disso.

O Grêmio empatou em 1 a 1 com o Corinthians em um jogo no qual fez primeiro tempo de bom nível, com intensidade e brilho individual de Alysson.

Saiu na frente justamente no modo Mano Menezes, em saída rápida de trás, que iniciou com lançamento de Volpi com a mão para Alysson, vitória individual do guri sobre Cacá e passe para Braithwaite driblar e marcar um lindo gol.

Neste momento, o Grêmio fazia um grande enfrentamento contra o Corinthians. Mesmo sem seus três principais jogadores (Yuri Alberto, Depay e Carrillo), os paulistas se mostraram competitivos.

O Grêmio, embalado, encarou. Teve bem menos a bola, numa linha de trabalho clara de Mano, mas foi eficiente quando a teve. Porém, a falha recorrente dos espaços na frente da área, custaram o gol de empate, um chutaço de Breno Bidon.

Tirando a alta pressão do começo do segundo tempo, o Grêmio não teve grande predomínio. Controlou em muitos momentos, mas sem ser tão incisivo. As mudanças a partir da metade do segundo tempo descaracterizaram os dois times, mas mais ainda o Corinthians, que terminou com alguns reservas dos reservas.