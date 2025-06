Inter precisa se preparar profundamente para a maratona de jogos que virá após o Mundial de Clubes

Time de Roger precisa dedicar a pausa para acumular energia. Jefferson Botega / Agencia RBS

O cenário de jogos acumulados e calendário excruciante se repetirá na volta do recesso do Mundial de Clubes. É recomendável que as equipes aproveitem bem para descansar e acumular energia.

Para quem está em três competições, caso do Inter, serão 13 jogos em 42 dias, média de uma partida a cada 3,2 dias. Cenário semelhante ao enfrentado na maratona iniciada com o fim dos estaduais.

O recorte desse período vai até a 21ª rodada do Brasileirão, imediatamente depois das oitavas da Libertadores. A partir daí, o número de clubes com três competições se reduzirá, com os confrontos de mata-mata.

No caso do Inter, pode ser que na largada tenha uma semana limpa. Isso porque os confrontos dos playoffs da Sul-Americana estão marcados para duas quartas-feiras em que haverá rodada do Brasileirão.

No dia 16 de julho, a tabela do Brasileirão marca Bahia x Inter. Porém, os baianos terão o jogo contra o América de Cali. Aliás, o Campeonato Brasileiro pós-Mundial terá como característica o asterisco na tabela de classificação. Muitos jogos ficarão pendurados.