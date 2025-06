Grêmio terá quatro eleições em 43 dias a partir de setembro

Disputa pelo comando do Grêmio está polarizada. André Ávila / Aencia RBS

O Grêmio precisa mesmo acelerar o passo para comemorar o aniversário numa zona confortável no Brasileirão e, quem sabe, estabelecido na Sul-Americana. Isso porque, depois, se iniciará no clube um período eleitoral quentíssimo, com quatro pleitos em 43 dias, entre 27 de setembro e 8 de novembro.

O cenário da corrida pela sucessão de Alberto Guerra está desenhado, neste momento, por uma disputa polarizada entre Marcelo Marques, apoiado por movimentos de oposição, e Paulo Caleffi, que tem como grande cabo eleitoral o ex-goleiro Danrlei.

Porém, a corrida presidencial passa diretamente pela primeira eleição, no dia 27 de setembro, que renovará 50% do Conselho Deliberativo e mobiliza debates dos grupos políticos por alianças e formação de nominatas. Esse novo conselho escolherá no dia 16 de outubro seu novo presidente.

No dia 30 de outubro, esses novos conselheiros e presidente votarão, em primeiro turno, o sucessor de Guerra. Pelo quadro de hoje, tudo indica segundo turno, com os sócios, marcado para 8 de novembro.

Nesse intervalo de 43 dias, serão disputadas cinco rodadas do Brasileirão e as quartas e semifinais da Sul-Americana.

Para não se perder

Eleição do Conselho Deliberativo — 27 de setembro

27 de setembro Eleição do presidente do Conselho — 16 de outubro

16 de outubro Primeiro turno da eleição presidencial — 30 de outubro

30 de outubro Segundo turno da eleição presidencial — 8 de novembro