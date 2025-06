Como serão feitas as reposições do Inter e o perfil de quem será buscado no mercado

Caso Vitão e Wesley deixem o Beira-Rio na janela de julho , o Inter buscará reposição no mercado. Até o momento, nenhuma proposta oficial chegou à mesa do presidente Alessandro Barcellos. Mas o clube sabe que em breve elas chegarão — e podem ser irrecusáveis.

No caso do zagueiro, ela será com um nome afirmado. Vitão é, atualmente, o jogador mais afirmado no grupo, ao lado de Fernando e Alan Patrick. O que exige reposição que mantenha o mesmo nível imediatamente e abra a exceção para um investimento maior. Além disso, o Inter tem necessidade numérica na zaga.