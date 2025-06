Ancelotti trouxe uma expectativa que há algum tempo não se tinha

Italiano conta com Vini Jr. nos momentos decisivos. Nelson Almeida / AFP

Há uma expectativa incomum em se tratando de Seleção para o jogo desta noite, contra o Equador. Desde a Copa do Mundo, só os confrontos com a Argentina despertaram interesse numa medida próxima.

Os brasileiros se distanciaram da Seleção, torpedeados pela coleção de equívocos neste ciclo. Porém, a chegada de Carlo Ancelotti teve efeito de renovação do apelo popular e acabou com a saturação que se via em verde e amarelo.

Ancelotti é, hoje, um dos três maiores técnicos em atividade no mundo. Até um mês atrás comandava o maior clube do planeta sustentado por êxitos. Está na história do Real Madrid, a camisa de time cujo peso mais se aproxima do que se tem numa seleção.

Foram apenas três sessões de treinos. Ou seja, não se espera uma revolução. Os primeiros dias de Seleção do italiano foram mais para conhecer o ambiente e as pessoas do que propriamente para preparar o time.

Modelo Real Madrid

A vida nos ensina que, em cenários complexos, soluções precisam ser simples. Assim será com a Seleção nesta noite de quinta-feira. O molde adotado por Ancelotti é o mesmo que aplicava no Real Madrid. O sistema, as características dos jogadores e as lideranças, com Casemiro sendo sua extensão no campo e Vini Jr., o executor no momento decisivo.