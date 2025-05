Um Inter de dois tempos avança na Copa do Brasil

Inter venceu por 3 a 0 e desperdiçou três pênaltis. Ricardo Duarte / SC Internacional/Divulgação

O Inter está nas oitavas da Copa do Brasil. Fez 3 a 0 e cumpriu o que se esperava pela distância dos dois times. Mas foi preciso chacoalhar este time que parece necessitar de alguém gritando ao pé do ouvido.

Assim como aconteceu contra o Mirassol, o Inter foi tão apático, lento e desatento no primeiro tempo que Roger nem usou o tempo todo do intervalo. Deu uma dura no grupo no vestiário, reorganizou alguns movimentos do time e o mandou de volta para o campo antes do previsto. Funcionou a dura, como no domingo.

Um Inter mais aceso, interessado e agressivo com a bola brindou os mais de 12 mil torcedores que encararam a chuva no Orlando Scarpelli. Fez 3 a 0 e ainda perdeu três pênaltis. Aliás, esse é um ponto de atenção que exigirá um cuidado de Roger na intertemporada. Nesta quinta, Alan Patrick perdeu dois e Wesley um. No jogo de ida, Alan já havia desperdiçado outro.

A temporada começará a entrar na fase dos mata-matas mais quentes da Copa do Brasil, assim como na Libertadores, caso confirme a classificação às oitavas, diante do Bahia, na próxima quarta (28).

Roger aproveitou a noite para manter o time titular com ritmo. Fernando, Bruno Henrique e Alan Patrick saíram a 15 minutos do final.

A partir desta sexta-feira (23), começa a concentrar toda a energia no Bahia. Mesmo que no domingo tenha o Sport, em Recife. Tudo indica que um time reserva esteja na Ilha do Retiro, para que as baterias estejam carregadas na quarta-feira, no jogo do semestre.