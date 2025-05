Repetição de erros e números que assustam: o Grêmio precisa se reorganizar com urgência

Tricolor perdeu por 3 a 2, de virada, em Maceió. RENATO ALEXANDRE / AGÊNCIA F8/ESTADÃO CONTEÚDO

O Grêmio se repete em seus erros, se repete em erros individuais e se repete em falhas que marcam suas últimas temporadas. Nesta quarta-feira (30), perdeu de virada para o CSA, um time esforçado e organizado, mas do padrão da Série C.

Em determinado momento, até deu esperança de que conseguiria a primeira vitória com Mano Menezes. O gol de Dodi, em um lance originado numa lateral, veio aos 34 minutos e marcava a virada no placar.

Parecia que o time teria algum respiro com o resultado construído apesar da atuação pontuada pelo esforço, mas de pouquíssimas luzes. Porém, em cinco minutos, o Grêmio dos últimos meses deu as caras. Levou o empate ao permitir que o zagueiro CSA construísse a jogada e achasse o lateral às costas da marcação para cruzar e criar o lance do gol.

Depois, veio o carimbo de Jemerson. Ele fez falta no centroavante Ígor Bahia, 1m88cm, na frente da área. Na cobrança, Brayann foi preciso, acertou o ângulo, decretou o 3 a 2. Mais do que isso, o gol do camisa 10 da equipe alagoana registrou números que assustam o torcedor gremista: 30 gols em 24 jogos em 2025 e seis gols sofridos nos primeiros três jogos sob o comando de Mano Menezes.

Esse último assusta porque Mano veio justamente para estancar a sangria de gols e, sem tempo para treinar e ainda conhecendo o grupo, pouco avançou nessa largada.

A derrota em Maceió significou o sexto jogo seguido sem ganhar. Aliás, o recorte de abril parece filme de terror: o Grêmio só ganhou de Grau e Sportivo Luqueño em nove jogos disputados. São 16 gols sofridos e 11 anotados. São números que ressaltam a gravidade do problema e a necessidade de se reorganizar com urgência para evitar o pior ali na frente.