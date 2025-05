Por que a Operação Bahia começa nesta noite para o Inter

Delegação desembarcou em Florianópolis nesta quarta-feira (21). Ricardo Duarte / Inter, Divulgação

É contra o modesto Maracanã-CE, que mostra acreditar pouco na classificação ao vender o mando do jogo, que o Inter começa a "Operação Bahia" pela Libertadores. Mesmo com o cenário todo favorável, Roger Machado mandará a campo todos os titulares possíveis.

Eles entram em campo nesta noite, em Florianópolis, e depois se guardam para a partida do semestre, contra o Bahia, na quarta-feira (28).

Há dois nomes que estão mais do que confirmados. Fernando e Victor Gabriel descansaram no domingo, contra o Mirassol. Outros nomes importantes, como Alan Patrick, Bernabei, Bruno Henrique, Vitão e Wesley terão minutagem hoje contra o Maracanã, com a clara estratégia de fazer um time forte para confirmar a vaga o quanto antes e poder descansar alguns deles na segunda parte do jogo.

Vale o mesmo para Aguirre, hoje o único lateral-direito confiável. Depois desta noite de Copa do Brasil, no Scarpelli, se deflagra a Operação Bahia, que inclui, aí sim, um time totalmente desidratado para encarar o Sport, no domingo (25), em Recife.