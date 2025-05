Os 90 minutos que definirão o restante do ano do Inter

Inter encara o Bahia, no Beira-Rio, às 19h desta quarta-feira (28). Ricardo Duarte / Inter, Divulgação

Uma boa parcela do 2025 do Inter será decidida em 90 minutos na noite desta quarta-feira (28). O jogo de mata com o Bahia na última rodada da fase de grupos definirá quem avança às oitavas da Libertadores. Só um dos brasileiros seguirá em frente.

Para o Inter, este é um jogo que norteará o restante do ano. A Libertadores tem peso para desenhar o segundo semestre, em relação a chegadas e, principalmente, partidas de jogadores e objetivos a serem alcançados. O seguimento na competição continental mantém a mobilização no ponto máximo.

Já uma eliminação vai fazer com que as energias acabem concentradas apenas em fazer uma campanha de recuperação no Brasileirão, para descolar da vizinhança do Z-4, e tentar buscar a sorte na Copa do Brasil.

Será uma noite de tensão. Embora a vantagem do empate. Basta não levar gols. O que é um desafio. Nos últimos 11 jogos, isso só aconteceu contra o Maracanã. Há uma instabilidade defensiva desde que a maratona de jogos acelerou.

O Bahia que chega nesta noite em que o inverno dá as caras pela primeira vez é um time ofensivo, que abre o lateral-direito como ponta de um lado e o driblador Pulga do outro. Recheia esse miolo com Everton, Cauly, Jean Lucas, Juba e o centroavante, todos abastecidos do jogo carteado de Caio Alexandre.

Será esse o cenário da noite, de um Bahia em busca de tirar a vantagem e de um Inter que estará à espreita para aproveitar seus espaços e abastecer Borré, cuja volta é a melhor notícia para esses 90 minutos que definirão o restante do ano.