O único brasileiro com quem Ancelotti teve problemas

Treinador italiano chegou ao Brasil nesta semana. Mauro PIMENTEL / AFP

Em entrevista à Rede Globo, Carlo Ancelotti valorizou a fácil adaptação ao modo brasileiro de levar a vida e a facilidade que sempre teve na relação com os jogadores brasileiros que comandou. Segundo o italiano, eles conseguem distinguir bem o momento de descontração, típicos deles, e a hora de levar a sério o trabalho. Isso, diz, é uma grande virtude.

Nesses mais de 30 anos de carreira, Ancelotti comandou mais de 40 jogadores brasileiros e disse ter tido problema apenas com um, cujo nome, na entrevista, avisou que não revelaria.

Mas em seu livro, Liderança Tranquila, o italiano revela uma passagem tensa com Rivaldo, nos primeiros meses dele no Milan. O meia recém havia sido penta com a Seleção e se apresentou tardiamente no Milan, o que havia prejudicado sua pré-temporada. Antes de um jogo contra o Modena, pelo Campeonato Italiano, Ancelotti chamou-o para uma conversa e avisou-o de que seria relacionado pela primeira vez, mas ficaria no banco de reservas. A ideia era preservá-lo para a partida do meio de semana.

— Rivaldo não fica no banco de reservas — avisou, falando de si na terceira pessoa, e deixou a sala e a concentração.

A situação foi contornada pelo clube e pelo empresário. Rivaldo voltou, se desculpou em uma conversa e a vida seguiu. Tanto que ficou no banco algumas outras vezes. Sua trajetória no Milan se encerrou no final de 2003. Sem espaço pela chegada fulminante de Kaká, ele topou voltar ao Brasil para jogar no Cruzeiro, campeão da Tríplice Coroa com Vanderlei Luxemburgo. A trajetória foi curta, de apenas 11 jogos.

Desafeto no PSG

Com um outro brasileiro, Ancelotti não teve um desajuste, mas uma decepção. Quando decidiu assumir o desafio de comandar o PSG, recém comprado pela Qatar Investiment, em 2008, encontrou lá Leonardo, seu ex-jogador no Milan e diretor executivo do clube francês.

O PSG carecia de uma estrutura a qual havia se acostumado na Juventus, no Milan e no Chelsea, o italiano arregaçou as mangas e começou o trabalho. O começo no PSG foi empolgante, com uma série de vitórias na Ligue 1 e classificação encaminhada para a Champions League.