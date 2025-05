O jogador do Inter que pode ser o grande reforço contra o Bahia

Roger revelou em coletiva que centroavante vai voltar ao time. Mateus Bruxel / Agencia RBS

A melhor notícia do Inter em Recife veio depois do 1 a 1 com o Sport que teve momentos de atuação assustadora. Roger revelou que conta com Borré para a decisão de quarta-feira (28) contra o Bahia, e isso é para ser muito comemorado pelo torcedor.

Ricardo Mathias sofreu lesão muscular ainda no primeiro tempo, está fora da partida de quarta-feira e também dos dois últimos jogos antes da parada para o Mundial, contra Atlético-MG e Fluminense.

Se o colombiano não estivesse disponível, a decisão teria de ser encarada com Lucca, três gols (todos pelo Gauchão) em 69 jogos pelo time principal. A questão, agora, é se Roger inicia com Borré. O que, diante desse cenário, deva ser quase uma necessidade, apesar de ele estar voltando de longa parada.

Roger arriscou com Mathias em Recife. Ele entrou contra o Botafogo e emendou contra o Sport o quinto jogo em 14 dias. Nem mesmo um guri de 18 anos passou ileso pelo calendário ainda mais excruciante do futebol brasileiro nesta temporada.

Inter estava descaracterizado

Além de Mathias, Anthoni, os argentinos Aguirre e Bernabei e o zagueiro Juninho eram os titulares, além de Thiago Maia e Prado, que disputam vaga no meio para quarta-feira. Mesmo com essa base, foi difícil dar ao time uma identidade.

O primeiro tempo foi sofrível, com uma pequena reação na parte final. O Sport fez 1 a 0 e poderia ter feito até mais. Porém, Roger conseguiu equilibrar o time e o jogo.

A entrada de Vitinho no intervalo, no lugar de um opaco Romero, deu força ofensiva. Tabata virou meia e Gustavo Prado, o melhor do Inter em campo, empatou. Até houve sinal de uma virada, mas o cansaço obrigou a trocas.

Do meio para a frente, foi um time de guris, com Luís Otávio, Yago Nohal e Raykkonen, além de Lucca. No final, foi preciso segurar o ponto ganho a partir da expulsão de Ronaldo, que era capitão e isso diz o tanto que estava descaracterizado o Inter.