O jogador do Bahia que precisa ser vigiado de cima pelo Inter

O City Group pagou ao Fortaleza US$ 5 milhões por 100% do jogador. FELIPE OLIVEIRA / AFP

Em 2020, quando Caio Alexandre surgia no Botafogo, me lembro de uma conversa com Fernando Carvalho, o presidente campeão do mundo com o Inter. Carvalho tem olho clínico para jogador e, principalmente, para volante. O jogo passa por eles, defende sempre.

Desde lá, passei a prestar atenção em Caio Alexandre e lamentei quando acabou vendido, ao final da primeira temporada como profissional ao Vancouver Whitecaps, do Canadá. Aqui, faltou um olhar mais atento da dupla Gre-Nal.

Caio passou por perrengues no Canadá, mesmo sendo Vancouver uma cidade deslumbrante. Ele acabou atuando até pelo time B do Whitecaps, que tem como um dos donos o ex-astro a NBA Steve Nash.

Foi o Fortaleza quem o resgatou do exílio no frio canadense. Em setembro de 2022, desembarcou na capital cearense e virou um dos grandes nomes do time. Tanto que, na reta final de 2023, o Palmeiras chegou a acertar salário com ele para levá-lo. Porém, o Fortaleza bancou os US$ 2,5 milhões previstos em contrato por 60% e ficou em definitivo.

Semanas depois, vendeu-o ao Bahia. O City Group pagou US$ 5 milhões por 100%. Cada dólar é correspondido em campo. Todo o jogo do Bahia passa pelos pés dele. Éverton Ribeiro é o articulador, Cauly, o meia, e Jean Lucas, a força física. Mas quem pensa o jogo do Bahia é Caio Alexandre. O Inter precisa tirar dele o conforto. Ou terá sérios problemas.