O Inter está próximo de concluir seu último objetivo do primeiro semestre de 2025

Inter precisa repetir o comportamento que adotou nas duas últimas rodadas da Libertadores. Renan Mattos / Agencia RBS

É o último jogo da jornada mais excruciante do futebol brasileiro nos últimos tempos. Será a 19ª partida em 64 dias, com três idas ao Nordeste e uma à Colômbia, fora os deslocamentos mais curtos. Essa primeira maratona do ano se encerra na noite deste domingo (1º), contra o Fluminense, no Beira-Rio.

Será o primeiro de dois jogos para Roger alcançar o último objetivo do semestre e sair de férias com 100% das metas atingidas. Eram quatro.

A primeira era ganhar o Gauchão depois de oito anos sem títulos. Check!

A segunda, avançar às oitavas da Copa do Brasil. A menos complicada, contra o modesto Maracanã, mas em se tratando do histórico do Inter na competição, era preciso atenção. Missão cumprida. Check!

A terceira, espinhosa, era avançar na Libertadores no grupo mais equilibrado da competição. O Inter não só avançou como passou em primeiro. Check duplo!

Agora, falta apenas a recuperação no Brasileirão para desfrutar do recesso numa posição, no mínimo, intermediária.

Neste momento, a campanha é de vizinhança com o Z-4. São apenas duas vitórias em 10 rodadas, sobre Cruzeiro e Juventude. O recesso coincidirá com quase um terço do Brasileirão transcorrido.

Falta apenas essa retomada para Roger dar check em todas as metas, mas falta também transformar atuações como a de quarta e aquela de Montevidéu em regra e não exceção. O acúmulo de jogos e a intensidade alta deles fez com que esse Inter, talvez até de forma involuntária, elegesse os jogos com os quais entraria de dentes rilhados.

A noite deste domingo e, depois, o Atlético-MG no dia 12 exigirão esse comportamento. Só com ele se baterá no 100% do primeiro e cansativo semestre.