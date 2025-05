O Grêmio submete seu torcedor a mais um filme de terror

Gremistas viram uma vitória sofrível de seu time contra uma equipe que briga para não cair no Paraguai. Duda Fortes / Agencia RBS

O Grêmio promoveu mais uma sessão de constrangimento ao seu torcedor. Venceu o Luqueño por 1 a 0, mas o roteiro desse jogo mostra o quanto é íngreme e alta a montanha a ser subida até o final do ano. Como se não bastasse ver seu time parir uma bigorna para vencer o antepenúltimo do Apertura paraguaio que jogou com 10 desde os 38 e com nove nos últimos 12 minutos, os torcedores ainda tiveram de digerir a perda da chance de ser primeiro do grupo.

O Godoy Cruz ficou no 2 a 2 com o Atlético Grau-PER, bastava para o Grêmio vencer por 3 a 0. O Godoy Cruz-ARG precisou buscar o placar duas vezes. O mais incrível é que, mesmo assim, em nenhum momento o Grêmio esteve com o primeiro lugar.

Mano Menezes escalou um time reserva e testou alguns nomes como Gustavo Martins, como lateral-direito, e Ronald, pelo meio, em seu lugar. Mesmo sendo um Grêmio reserva, com nomes que não dão retorno, como Jemerson, Nathan e Pavon, perto do Luqueño era uma máquina. Pelo menos, deveria ser.

O Luqueño trocou de técnico recentemente, deixou em Luque titulares importantes por indisciplina, caso do lateral Rodi Ferreira, que brigou com o zagueiro Aguilar, faltou ao treino de domingo e se atrasou para o de segunda. Aos 38 anos, o defensor avisou que pensa em se aposentar. Mongelos Hanson, o goleiro destaque do time, tem 20 anos e fez o terceiro jogo.

Pois mesmo contra esse rival fraco e mais fragilizado, o Grêmio decepcionou. Não fosse a luz de Riquelme, os pouco mais de 5 mil que encararam o frio e foram à Arena teriam direito de pedir o dinheiro de volta da bilheteria.

O guri gremista que atuou na véspera pelo sub-20 entrou e fez o gol. Criou outras chances, tentou. A partida acabou como se fosse uma pelada da firma, com o Luqueño se defendendo com três ou quatro, o Grêmio atacando com seis ou sete e errando chances de todas as formas. Foi um final de assustar de mais um capítulo do filme de terror que parece sem fim para os gremistas.