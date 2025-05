O goleiro pegador de pênaltis do Maracanã só seguiu no futebol graças ao Grêmio

Rayr celebra defesa de pênalti no Beira-Rio. Renan Mattos / Agencia RBS

O Inter fez 3 a 0, com gol de Alan Patrick, desencanto de Wesley e destaque de Bernabei. Porém, o grande personagem da noite chuvosa no Orlando Scarpelli foi Rayr, 26 anos, o goleiro do Maracanã.

Ele defendeu dois pênaltis e fez Alan Patrick ainda mandar outro na trave. Somado ao pênalti defendido do camisa 10 no jogo do Beira-Rio, Rayr fez o quatrilho. O que quase nenhum colorado imagina é que Rayr só virou jogador graças a uma passagem pelo Grêmio.

Em 2013, quando recém havia chegado ao CT de Eldorado do Sul para atuar no sub-14 do Grêmio, o goleiro recebeu a notícia de que havia perdido a mãe. À dificuldade de adaptação ao frio gaúcho para um guri saído do interior do Ceará somou-se a dor da perda.

Pensou em desistir. Mas acabou acolhido por uma psicóloga da base gremista e pelos companheiros de time, que não o deixaram cair.

Rayr ficou no Grêmio por mais um ano. Depois, se mudou para o São José. No Passo D'Areia, se profissionalizou. Aos 18 anos, voltou para o Ceará e rodou até chegar ao Maracanã em 2021.

Nome de craque

Em tempo, o nome de Rayr, na verdade, era para ser Raí, numa homenagem ao meia do São Paulo. Mas o pai se emocionou na hora do registro e enfeitou com um Y e um R.

Fanático por futebol, ele batizou o caçula como David Luiz. O famoso da família, no entanto, desde esses dois jogos com o Inter é mesmo o Raí versão cearense.