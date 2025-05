O dinheiro que pode vir ao Inter da La Liga e da Champions League

Volante criado no Inter é titular do Real Betis e fez três gols nesta edição da La Liga. Cristina Quicler / AFP

O Inter está de olho na reta final da La Liga e no Real Betis. Não apenas pelo interesse dos andaluzes em Bernabei. Acontece que, dependendo do que eles fizerem no Espanhol e na Conference League, o Inter embolsará mais 750 mil euros (cerca de R$ 4,8 milhões na cotação atual) e chegará a 1,25 milhão de euros (aproximadamente R$ 8 milhões) de bônus alcançados com o volante, vendido ao Betis no começo de 2024.

Nesta quinta-feira (1º), Johnny estará em campo com o Betis contra a Fiorentina, em Sevilla, pela semifinal da Conference. Na outra semifinal, se enfrentam o sueco Djurgaarden e o Chelsea. Se o Betis for campeão, o Inter ganha mais 250 mil euros extras.

Porém, há um outro bônus maior, de 500 mil euros (cerca de R$ 3,2 milhões), no qual a direção está de olho, a classificação para a Champions League. O Betis está em sexto lugar, com 54 pontos, numa disputa direta com o Villarreal, o quinto, com 55.

Como a Espanha, pelo ranking da Uefa, ganhou uma quinta vaga para a Liga dos Campeões 2025-2026, as chances do Betis são reais, faltando cinco rodadas para o final.

Outros gatilhos

Johnny já acionou, nestes primeiros 18 meses, um gatilho de 250 mil euros (por volta de R$ 1,6 milhões) pela vaga para a Conference. Um outro, de 250 mil, será acionado caso atinja 10 jogos oficiais pela seleção dos EUA.

Ele voltou a ser convocado em março, por Mauricio Pochettino, para jogos da Nations League da Concacaf, e já soma sete partidas oficiais desde que foi vendido.

O Inter também acompanha de perto a janela de meio do ano. Johnny é titular do time de Manuel Pellegrini e fez três gols nesta edição da La Liga, um deles contra o Real e outro no clássico andaluz com o Sevilla.

Essa valorização o coloca em evidência. O Colorado ainda tem direito a 20% do valor que o Betis exceder dos 7 milhões de euros que foram pagos em janeiro de 2024.