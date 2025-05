O dilema de Roger para definir o Inter que jogará pela Libertadores em palco histórico do futebol

O Inter precisará resgatar seus melhores dias para sair do Parque Central, em Montevidéu, com condições mais favoráveis de decidir a vaga nas oitavas no Beira-Rio, dia 28. O confronto desta noite com o Nacional-URU começou a se desenhar espinhoso justamente em Porto Alegre, no 3 a 3 do turno. Foi ali que o Nacional começou a voltar para a briga.