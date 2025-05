Noite perfeita do Inter teve virada, vaga e um sol para o segundo semestre

Borré, abraçado em Alan Patrick, garantiu liderança ao Inter. Jefferson Botega / Agencia RBS

O Inter está classificado às oitavas e em primeiro do grupo. Mais, construiu isso com uma jornada de alto nível. Encarou o jogo como ele deveria ser encarado: como uma decisão de mata-mata. Fez contra o Bahia uma de suas melhores atuações em 2025.

Tirando o susto do gol de Jean Lucas, podemos dizer que os colorados que encararam a chuva e o primeiro sopro do inverno foram retribuídos no Beira-Rio com a noite perfeita. O Bahia é um adversário de alto nível, com qualidade elevada, gosta da bola e sabe os caminhos a serem feitos com ela.

Roger montou uma estratégia que anulou esse rival sem abrir mão de atacar e ser agressivo. Tirou espaços, impediu suas tramas e anulou nomes de bola no pé como Everton Ribeiro, Caio Alexandre, Cauly e Jean Lucas.

O primeiro tempo foi de equilíbrio, com os baianos tendo a bola e o Inter, o controle. Cada um saiu para o vestiário como uma grande chance de marcar.

Susto e reação rápida

No segundo, com a premência da decisão, o confronto ficou mais aberto. A mão de Roger esteve presente. Voltou com Vitinho na vaga de Prado e manteve a postura de não jogar pelo empate. O Bahia encontrou espaço para suas articulações e gelou mais ainda o Beira-Rio com seu gol.