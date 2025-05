Fredi, o lateral e zagueiro que o Grêmio deixou escapar para o Grupo City

Guri de 19 anos ganhou a confiança do técnico Rogério Ceni. Letícia Martins / EC Bahia

O Grêmio vive drama para encontrar um lateral-direito e um quarto-zagueiro capaz de encaixar no time que enfrenta o Bahia. O que o torcedor nem sonha é que uma possível solução estará na Arena neste domingo (25). Mas com a camisa do Bahia.

Fredi Lippert, 19 anos completados nesta sexta-feira (23), foi liberado pelo Grêmio na virada do ano passado e recebido de braços abertos pelo City Group em Salvador. O guri de Novo Hamburgo fez parte do sub-17 do Grêmio, conquistou títulos nessa categoria, chegou ao sub-20, mas acabou sem ter o contrato renovado e saiu logo depois da Copa SP de 2024.

A alegação, conforme pessoas ligadas ao guri, é de que sua estatura ficaria abaixo daquela buscada no Grêmio para zagueiro. Mesmo os exames mostrando que bateria em 1m89cm foram insuficiente para convencer o clube na aposta.

Hoje, Fredi tem 1m88cm e a confiança de Rogério Ceni. O guri foi lançado no Baiano, quando o Bahia usou o sub-20 em três jogos. Agradou e seguiu.

Ceni o usou em três jogos no Estadual e surpreendeu ao escalá-lo como titular contra o Cruzeiro, pelo Brasileirão. Apesar da goleada de 3 a 0, saiu com moral com o técnico: "Tem potencial de crescimento. Futuramente, pode ser titular do Bahia".

Na quarta-feira, começou o 4 a 0 no Paysandu como lateral-direito. Depois, passou para o lado esquerdo. Destro, tem como característica a boa saída de bola. O que fez Ceni escalá-lo pelo lado, na vaga de Gilberto. O City, pelo jeito, viu algo que o Grêmio não percebeu.