Estará Ancelotti disposto a se meter no meio do tiroteio político da CBF?

É a segunda vez que Ednaldo é afastado da posição. RAFAEL RIBEIRO / CBF

Carlo Ancelotti, no terceiro dia como funcionário da CBF, já viu bem onde se meteu. Ednaldo Rodrigues, outra vez, foi afastado do cargo por determinação da Justiça do Rio.

Neste momento, quem manda no futebol brasileiro é o vice-presidente Fernando Sarney. A Justiça carioca colocou-o de forma interina no cargo, com determinação de abrir processo eleitoral imediatamente.

A decisão partiu de uma petição impetrada, entre outros, pelo próprio Sarney. A razão para a ação é a acusação de falsificação na assinatura do vice-presidente Coronel Nunes no acordo homologado pelo ministro Gilmar Mendes, do STF, no começo do ano passado.

Mendes havia concedido a liminar que permitiu a Ednaldo voltar ao cargo e, depois, alinhavou o acordo. A questão, agora, é a seguinte: estará Ancelotti disposto a se meter no meio desse tiroteio político?