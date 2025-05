Estádio mais antigo da América, origem da Celeste e palco da história uruguaia, eis o Parque Central

Parque Central estará lotado para o jogo desta quinta-feira (15) contra o Inter. Nacional-URU / Divulgação

O Parque Central no qual o Inter joga a Batalha de Montevidéu na noite desta quinta-feira (15) é um lugar histórico para o futebol uruguaio e, também, para a história do país. Foi ali, naquele terreno, na Quinta de la Paraguaya, que José Gervasio Artigas foi nomeado "Jefe de los Orientales", passo inicial da independência uruguaia.

Inaugurado em 1900, o Parque Central é o estádio mais antigo da América e 16º do mundo. Foi a casa da seleção até a inauguração do Centenário, na Copa do Mundo de 1930. Foi ali, em 1910, depois de um amistoso do extinto River Plate contra o argentino Alumini, que a camisa celeste foi adotada pelo Uruguai.

A vitória do River no jogo internacional, vestido de celeste, entusiasmou a AUF, que adotou a cor na seleção. O Parque Central viu o Uruguai dar volta olímpica na Copa América de 1923 e recebeu os campeões olímpicos em 1924.

Como o Centenário não ficou pronto a tempo, o estádio do Nacional recebeu o primeiro jogo de Copa do Mundo, em 1930, um EUA 3x0 Bélgica. Outros cinco, dos 16 jogos do Mundial, foram disputados ali.

Depois de quase 10 anos abandonado, o Parque Central voltou a ser casa do Nacional em 2005. O estádio recebeu ampliações até chegar, em 2018, ao tamanho atual, para 37 mil pessoas que, nesta noite, transformarão o estádio em um caldeirão.

