Erros da arbitragem não podem encobrir a pobreza criativa do Grêmio

Primeiro chute do Grêmio, o do gol de Aravena, levou 36 minutos. Lucas Uebel / Grêmio / Divulgação

O momento assusta a torcida. Tanto que o confronto com o CSA, na terça-feira (20), causa medo. Em outros tempos, eliminar um rival da Série C na Copa do Brasil seria protocolar. Não agora. O pouco futebol apresentado dá pouca certeza de que será uma noite tranquila para virar o 3 a 2 sofrido em Maceió.

No sábado (17), ficou claro que Grêmio e Mano Menezes precisarão fazer com que tudo de certo na parada para o Mundial de Clubes. A ação no mercado terá de ser cirúrgica, e os reforços buscados precisarão elevar a régua e encaixar imediatamente.

A derrota para o São Paulo teve a interferência da arbitragem. Houve falta em Jemerson antes do pênalti, esse muito discutível. Só que o erro do arbitro não pode encobrir a pobreza criativa do Grêmio. Foram três arremates em 100 minutos. O primeiro, do gol, levou 36 minutos.

Tanta dificuldade para criar e atacar faz com que o adversário tenha o controle, ronde a área e crie situações que acarretem em faltas laterais, como a do gol de Arboleda, ou mesmo do pênalti. Trata-se de uma ideia de jogo clara, mas ele não pode avançar além desse modo emergência. Que está se prolongando demais. Se o Grêmio seguir com essa postura, o caminho até dezembro será de sombras.

Luto

Não se pode deixar de colocar no contexto de sábado, evidentemente, o impacto da notícia da tragédia familiar de Mano Menezes. Episódios como esse afetam todos que estão inseridos.

É a inversão da ordem da vida de uma forma abrupta. Mano precisou deixar a concentração em São Paulo para dar suporte à filha e ao genro, que se despediu dos dois filhos, de nove e 16 anos, vitimas de um acidente na Fronteira.

Ninguém deveria passar por algo assim, Mano. Mas a vida nos aplica essas rasteiras. Toda a força do mundo para ti e teus familiares.