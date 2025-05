Eliminação para o CSA não é o primeiro vexame do Grêmio em 2025 e não deve ser o último

Com Mano e Felipão, são nove jogos e uma vitória apenas. Renan Mattos / Agencia RBS

O filme de terror dos torcedores do Grêmio em 2025 ganhou mais um episódio. Cair para o CSA, da Série C, com um empate sem gols na Arena foi mais um golpe. Mais do que isso, foi um aviso bem direto: é preciso acordar urgentemente ou a Série B em 2026 será inevitável.

A coleção de decepções só aumenta neste ano. Perdeu o Gauchão por ter se estruturado tardiamente. Depois, foi para a Sul-Americana e acabou em segundo em um grupo no qual o principal adversário era o 21º colocado do Apertura argentino. Fez dois jogos contra ele e saiu sem ganhar nenhum.

Na Copa do Brasil, o vexame é ainda maior. O Grêmio saiu sem ganhar nem um jogo sequer contra São Raimundo, de Roraima, Athletic, do interior mineiro, e esse CSA que é oitavo na Série C.

Mano Menezes e Felipão chegaram para reordenar um vestiário que parece nas cordas. São nove jogos e uma vitória apenas. São oito gols marcados e 10 sofridos, uma conta que não fecha.

Erros de arbitragem não podem justificar falhas do Grêmio

O preocupante é que Mano e Felipão chegaram no modo emergência, para estabilizar um time que levava gols demais e era desequilibrado. Passados esses nove jogos, há dissabores em série.

O torcedor já dá sinais de cansaço. Nesta terça-feira, apenas 12 mil encararam o tempo ruim e o horário das 21h30min. Viram um time pressionar no primeiro tempo, criar, acertar o poste e, depois, definhar no segundo tempo, à medida em que empilhava atacantes.

